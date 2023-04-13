Президент Финляндии: членство в НАТО не решит всех проблем

„Ответственность за нашу безопасность по-прежнему лежит в основном на наших собственных плечах. Там, где мы находим лазейки или слабые места, мы должны их закрыть“, - сказал Ниинистё законодателям в своем первом выступлении после президентских выборов.

Он добавил, что Финляндия, имеющая общую границу с Россией, сосредоточилась на региональной безопасности после вторжения России в Украину, сообщает The Guardian.

„Мы не должны допустить снижения уровня бдительности в будущем“, - сказал Нийнистё, официально открывая заседание парламента, состоящего из 200 членов.

„Мы должны лучше понимать, как угрозы и напряженность здесь органично связаны с растущим геополитическим давлением“.