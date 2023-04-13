Новости Эстонии
13.04.2023, 18:38

Президент Финляндии: членство в НАТО не решит всех проблем

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Soome president Sauli Niinistö
Soome president Sauli Niinistö
ФОТО: IMAGO/Markku Ulander | IMAGO/Lehtikuva

Президент Финляндии Саули Нийнистё предупредил в четверг, что членство страны в НАТО „не решит всех проблем“. Он также сказал, что Финляндия не должна ослаблять бдительность в вопросах безопасности.

„Ответственность за нашу безопасность по-прежнему лежит в основном на наших собственных плечах. Там, где мы находим лазейки или слабые места, мы должны их закрыть“, - сказал Ниинистё законодателям в своем первом выступлении после президентских выборов.

Он добавил, что Финляндия, имеющая общую границу с Россией, сосредоточилась на региональной безопасности после вторжения России в Украину, сообщает The Guardian.

„Мы не должны допустить снижения уровня бдительности в будущем“, - сказал Нийнистё, официально открывая заседание парламента, состоящего из 200 членов.

„Мы должны лучше понимать, как угрозы и напряженность здесь органично связаны с растущим геополитическим давлением“.

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