ФОТО | Растаявший снег обнажил свалку, образовавшуюся около Горхолла

Горы снега, который свозили к столичному Горхоллу, постепенно тают, обнажая картину, которую можно было бы увидеть на свалке, но никак не в центре Таллинна: огромное количество стеклотары, пластиковых стаканчиков и прочего мусора.

Среди гор мусора обнаружилась прекрасно сохранившаяся программа торжеств в новогоднюю ночь. Судя по пустым бутылкам, стаканчикам и всевозможной мишуре, снег, из-под которого появился этот мусор, убрали с площади Вабадузе.

Хотя под влиянием факторов окружающей среды этот снег из белого превратился в коричневый, местами проглядывают вкрапления красного цвета. Это остатки велосипедных дорожек, красное покрытие оказалось недолговечным, не вынеся наших суровых погодных условий.

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