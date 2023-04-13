Новости Эстонии
13.04.2023, 17:51

ФОТО | Растаявший снег обнажил свалку, образовавшуюся около Горхолла

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Пригрело солнце, и снег, который убирали зимой с улиц Таллинна и свозили к Горхоллу, стал постепенно таять, из-под него в огромном количестве полезли „мусорные подснежники“.

Горы снега, который свозили к столичному Горхоллу, постепенно тают, обнажая картину, которую можно было бы увидеть на свалке, но никак не в центре Таллинна: огромное количество стеклотары, пластиковых стаканчиков и прочего мусора.

Заламинированная программа новогоднего праздника на площади Вабадузе ничуть не пострадала от снега.

Среди гор мусора обнаружилась прекрасно сохранившаяся программа торжеств в новогоднюю ночь. Судя по пустым бутылкам, стаканчикам и всевозможной мишуре, снег, из-под которого появился этот мусор, убрали с площади Вабадузе.

Покрытие велосипедных дорожек не устояло под натиском нашей погоды.

Хотя под влиянием факторов окружающей среды этот снег из белого превратился в коричневый, местами проглядывают вкрапления красного цвета. Это остатки велосипедных дорожек, красное покрытие оказалось недолговечным, не вынеся наших суровых погодных условий.

Смотрите фотогалерею.

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