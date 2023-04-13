Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 16-летнюю Геттер

Родители не видели Геттер два дня, не появляется она и в школе. В последний раз ее видели в центре Таллинна недалеко от торгового центра Viru. Телефон девушки отключен. Ранее Геттер не убегала из дома.

Рост Геттер около 170 см, она брюнетка со светлыми прядями волос. Девушка одета в куртку коричневого цвета с темными пятнами, белую толстовку, темные штаны, белые кроссовки. При себе у Геттер имелись наушники Sony черного цвета и рюкзак черного цвета с логотипом Vans, iPhone 14 красного цвета в розовом чехле с анимацией.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Геттер, просят позвонить по телефону 112.