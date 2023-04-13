Экономика
13.04.2023, 14:51

Ситуация на погранпункте в Нарве критическая: РФ не принимает грузовики, в том числе везущие скоропортящиеся товары

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На погранпункте Койдула движение грузовиков восстановилось
На погранпункте Койдула движение грузовиков восстановилось
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Длившиеся несколько дней проблемы с грузоперевозками в Россию на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула начинают разрешаться. В Нарве ситуация остается прежней.

Налогово-таможенный департамент (MTA) сообщил, что с сегодняшнего утра движение на погранпунктах Лухамаа и Койдула восстанавливается. В Нарве же ситуация не изменилась, то есть Россия по-прежнему не принимет грузовые автмомобили. По словам руководителя отдела внешней границы МТА Антса Куття, российская сторона до сих пор официально не проинформировала их о причинах сбоев при пересечении границы. По данным департамента, на границе застряли в том числе грузовики, везущие скоропортящиеся товары, например, рыбу и яйца.


Проблемы с пересечением границы начались позавчера. Вчера в очереди на погранпункте в Нарве стояло уже 198 грузовиков, которые уже 45 часов не могли пересечь границу. На других погранпунктах очереди из грузовиков были еще длиннее, а задержки при пересечении границы достигали 50 часов и более.

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