Ситуация на погранпункте в Нарве критическая: РФ не принимает грузовики, в том числе везущие скоропортящиеся товары

Налогово-таможенный департамент (MTA) сообщил, что с сегодняшнего утра движение на погранпунктах Лухамаа и Койдула восстанавливается. В Нарве же ситуация не изменилась, то есть Россия по-прежнему не принимет грузовые автмомобили. По словам руководителя отдела внешней границы МТА Антса Куття, российская сторона до сих пор официально не проинформировала их о причинах сбоев при пересечении границы. По данным департамента, на границе застряли в том числе грузовики, везущие скоропортящиеся товары, например, рыбу и яйца.



Проблемы с пересечением границы начались позавчера. Вчера в очереди на погранпункте в Нарве стояло уже 198 грузовиков, которые уже 45 часов не могли пересечь границу. На других погранпунктах очереди из грузовиков были еще длиннее, а задержки при пересечении границы достигали 50 часов и более.



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