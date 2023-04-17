Россиянину с ВНЖ отказали в поступлении в TalTech: ошибка или новые санкции?(32)
Россиянину с долговременным видом на жительство отказали в поступлении в один из ведущих вузов в Эстонии, сославшись на санкции. Тем не менее, стать студентом TalTech гражданину РФ можно. Но с некоторыми нюансами. В ситуации разбирался RusDelfi.
„Санкциями европейские власти могут добиться противоположных результатов“
Москвич Андрей живет в Эстонии с октября 2020 года. После двух лет действия первого вида на жительство, у Андрея теперь есть новый, на пять лет, который выдали по семейным обстоятельствам — здесь мужчина женился. „Поэтому теперь в Эстонии — мой дом и моя семья“, — рассказывает россиянин.
Мужчина работает в эстонской IT компании, фронтенд-разработчиком.
„Я закончил российский ВУЗ по диплому инженера, но он не связан с ИТ. Вот почему я хотел поступить в университет в Таллинне, стремлюсь сделать свою карьеру в этой области. Я также думал, что учеба — это хороший способ интегрироваться в эстонское общество“, — отмечает Андрей.