Россиянину с ВНЖ отказали в поступлении в TalTech: ошибка или новые санкции?

„Санкциями европейские власти могут добиться противоположных результатов“

Москвич Андрей живет в Эстонии с октября 2020 года. После двух лет действия первого вида на жительство, у Андрея теперь есть новый, на пять лет, который выдали по семейным обстоятельствам — здесь мужчина женился. „Поэтому теперь в Эстонии — мой дом и моя семья“, — рассказывает россиянин.

Мужчина работает в эстонской IT компании, фронтенд-разработчиком.

„Я закончил российский ВУЗ по диплому инженера, но он не связан с ИТ. Вот почему я хотел поступить в университет в Таллинне, стремлюсь сделать свою карьеру в этой области. Я также думал, что учеба — это хороший способ интегрироваться в эстонское общество“, — отмечает Андрей.

Россиянин хотел поступить в Таллиннский технический университет и даже сходил на консультацию. Но там в поступлении ему отказали, сославшись на санкции в отношении российских студентов. Россиянин удивлен: никогда не думал, что гражданство станет проблемой.