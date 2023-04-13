Кая Каллас: государство не должно препятствовать желанию людей любить друг друга

„Мы успешная западная страна и хотим принадлежать к североевропейскому ценностному пространству. Это означает и уважение прав меньшинств наравне со всеми другими членами общества. Поверьте, несмотря на войну и тяжелые времена, жизнь продолжается. Люди встречаются, влюбляются, съезжаются – иногда и расстаются – а также женятся. Создаваемая коалиция решила изменить действующий Закон о семье таким образом, чтобы это сделало всех людей равными перед законом“, - заявила Каллас в среду, выступая с речью в Рийгикогу.

„Разумеется, я говорю о равенстве в браке. В дополнение к этому мы решили погасить один старый „долг“ и ввести в действие прикладные акты Закона о сожительстве. Таким образом, Закон о сожительстве, наконец, станет тем, чем он задумывался с самого начала, – нейтральным в гендерном отношении законом, регулирующим сожительство. Внебрачное сожительство долгое время регулировалось в странах Северной Европы нейтрально с гендерной точки зрения хотя бы потому, что большинство детей как в Эстонии, так и в остальных странах Северной Европы рождаются вне брака“, - добавила Кая Каллас.

По словам Каи Каллас, многие люди в наше время предпочитают не вступать в брак, но люди, живущие во всех формах сожительства, независимо от пола, цвета кожи, национальности или вероисповедания, „нуждаются в правовой защите со стороны государства“.

„Государство не должно препятствовать желанию людей любить друг друга и жить вместе, при этом государство должно поддерживать людей правовыми рамками, если это необходимо. Этим мы надеемся положить конец длившейся годы патовой ситуации, внесшей бессмысленный раскол в наше общество. Я искренне надеюсь, что Рийгикогу единодушно поддержит нашу инициативу в этих вопросах“, - заключила Кая Каллас.