ВИДЕО | Побег с места аварии обошелся водителю в 12 000 евро

Специалистам по рассмотрению ущербов компании ERGO оказалось легко вычислить водителя, который врезался в автоматический шлагбаум автостоянки одного таллиннского предприятия (смотрите видеоролик в приложении). На записи камеры наблюдения соседнего дома отчетливо видно, что водитель грузовика совершил аварию в 7 утра и затем просто уехал. Поскольку видео демонстрирует, что водитель понимал свою вину, страховая компания предъявила ему за причиненный ущерб счет на 12 000 евро. В подобных случаях полиция также возбуждает дело о проступке, и водитель получает наказание в соответствии с законом.

По статистике Фонда дорожного страхования, в 2022 году было суммарно зарегистрировано более 1100 случаев, причиной которых стали неустановленные водители – то есть по три случая в день.

Большинство из них происходят на парковках, где, придя из магазина, детского сада или дома, вы обнаруживаете, что кто-то въехал в вашу машину задним ходом, поцарапал ее, либо повредил дверью. Если причинивший ущерб водитель остается неустановленным, безусловно, большим подспорьем будет наличие у пострадавшей стороны страхования каско, которое компенсирует ущерб. Хотя и в таком случае потерпевшее лицо в некоторой степени страдает, ведь, как правило, ему приходится оплачивать собственную ответственность по каско.

По словам руководителя отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайда, во избежание подобных случаев важно, чтобы люди парковали автомобили таким образом, чтобы расстояние между ними и другими машинами оставалось как можно больше. „Еще одна рекомендация – по возможности парковать машину в поле зрения камер наблюдения. Тогда у нас есть возможность выявить виновника происшествия и взыскать с него ущерб“, - пояснил он.