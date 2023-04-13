ВИДЕО | Побег с места аварии обошелся водителю в 12 000 евро(5)
Благодаря камерам видеонаблюдения становится все проще поймать водителей, покидающих место происшествия после совершения аварии. Последствия таких „побегов“ могут быть суровы – например, врезавшемуся в шлагбаум водителю грузовика в итоге пришлось заплатить 12 000 евро.
Специалистам по рассмотрению ущербов компании ERGO оказалось легко вычислить водителя, который врезался в автоматический шлагбаум автостоянки одного таллиннского предприятия (смотрите видеоролик в приложении). На записи камеры наблюдения соседнего дома отчетливо видно, что водитель грузовика совершил аварию в 7 утра и затем просто уехал. Поскольку видео демонстрирует, что водитель понимал свою вину, страховая компания предъявила ему за причиненный ущерб счет на 12 000 евро. В подобных случаях полиция также возбуждает дело о проступке, и водитель получает наказание в соответствии с законом.
По статистике Фонда дорожного страхования, в 2022 году было суммарно зарегистрировано более 1100 случаев, причиной которых стали неустановленные водители – то есть по три случая в день.
Большинство из них происходят на парковках, где, придя из магазина, детского сада или дома, вы обнаруживаете, что кто-то въехал в вашу машину задним ходом, поцарапал ее, либо повредил дверью. Если причинивший ущерб водитель остается неустановленным, безусловно, большим подспорьем будет наличие у пострадавшей стороны страхования каско, которое компенсирует ущерб. Хотя и в таком случае потерпевшее лицо в некоторой степени страдает, ведь, как правило, ему приходится оплачивать собственную ответственность по каско.
По словам руководителя отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайда, во избежание подобных случаев важно, чтобы люди парковали автомобили таким образом, чтобы расстояние между ними и другими машинами оставалось как можно больше. „Еще одна рекомендация – по возможности парковать машину в поле зрения камер наблюдения. Тогда у нас есть возможность выявить виновника происшествия и взыскать с него ущерб“, - пояснил он.
В 2022 году страховая компания ERGO смогла выявить в общей сложности 70 водителей, которые сознательно покинули место происшествия после причинения ущерба и им были представлены требования о возмещении ущерба на общую сумму около 100 000 евро. „Камеры, безусловно, очень помогают. Но также важно постараться запомнить цвет причинившего ущерб автомобиля, его марку, модель и – в идеальном случае – номер. Если таких данных и видеоизображения вообще нет, вероятность установления причинившего ущерб лица, к сожалению, невелика“, - добавил Орулайд.
Орулайд отметил две причины, почему причинившие ущерб водители уезжают с места происшествия. Есть такие, кто задевают соседнюю машину на стоянке, но сами этого не замечают и уезжают, не подозревая, что вообще причинили какой-либо ущерб. „Если выяснится, что водитель действительно не знал о причиненном ущербе, это непременно будет учтено при рассмотрении дела о возмещении ущерба“, - рассказал Орулайд.
Другие покидают место происшествия, понимая, что причинили ущерб, но надеются, что их не опознают: поэтому не оставляют пострадавшему никаких сообщений о себе и не сообщают о происшествии в полицию. „Если в подобном случае водитель все-таки будет идентифицирован, его ждут два неприятных сюрприза. Во-первых, полиция возбуждает дело о проступке, которое обычно заканчивается вынесением обвинительного приговора и, в менее серьезных случаях, штрафом. Во-вторых, страховая компания имеет право предъявить водителю иск в размере причиненного ущерба“, - отметил Орулайд.
„Поэтому, безусловно, гораздо разумнее и дешевле сразу взять на себя ответственность: то есть дождаться на месте происшествия пострадавшего и вместе с ним зафиксировать инцидент, чтобы страховые компании дальше могли спокойно во всем разобраться. Или, если причинившему ущерб человеку действительно нужно спешно уехать, следует сообщить о происшествии в полицию и действовать согласно их указаниям. Кроме того, рекомендуется оставить на поврежденной машине свои данные, чтобы разрешить ситуацию позднее“, - посоветовал Орулайд.
Как показывает анализ, виновники зачастую предпочитают скрыться, поскольку находились в состоянии алкогольного опьянения, не имели водительских прав или действующей страховки на автомобиль. „В выявлении таких водителей важную роль играем все мы – другие участники дорожного движения. Если вам доведется стать свидетелем подобных происшествий, по возможности запишите номер ставшего причиной аварии автомобиля, и сообщите об этом в полицию. Категорически не рекомендую преследовать ответственного водителя самостоятельно, так как это может привести к еще большему ущербу. Давайте оставим это профессионалам, то есть полиции“, - сказал Орулайд.