Круто! Сооснователь Bolt оказался на обложке американского журнала Forbes

По словам журналиста Forbes Йэна Мартина, Bolt — достойный конкурент Uber. История эстонской фирмы привлекла внимание Мартина, так как Виллигу было всего 19 лет, когда он ее основал. Журналиста вдохновило то, как молодому человеку удалось превратить небольшой стартап в серьезного конкурента ведущей американской платформы по услугам таксоизвоза Uber. В интервью американскому журналисту Виллиг поделился историей создания Bolt и рассказал, что привело его к такому успеху.

По его словам, самыми сложными были первые несколько месяцев работы, когда много приходилось делать самому и финансы были ограничены. „Настойчивость и упорный труд привели нас к тому, где мы находимся сейчас“, — сказал Виллиг в интервью Forbes. Поначалу инвесторы не хотели вкладывать в Bolt, так как не верили, что компания сможет добиться успеха в условиях столь жесткой конкуренции.

Это означало, что Виллигу нужно было искать другие способы развития и роста компании. Применять творческий подход. Так, он перенес Bolt в Южную Африку, где практически первым стал предлагать клиентам возможность оплаты наличными. Это важно, поскольку значительная часть жителей Южной Африки не имеет доступа к банковскому счету и, следовательно, расплачивается наличными. Конкурентов там тоже было меньше, чем, например, в Америке, куда большинству стартапов рекомендуют расширяться.

Стоимость компании на сегодняшний день составляет 7,5 млрд евро. Всего у Bolt более 100 миллионов клиентов в Европе и в Африке. По словам Виллига, у Bolt есть потенциал увеличить это число до одного миллиарда в течение следующих десяти лет.

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