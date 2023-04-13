В КаПо оценили риск агрессии со стороны жителей Эстонии к украинским беженцам(36)
В Эстонии до сих пор выявлялись лишь единичные случаи проявления агрессии к украинским беженцам со стороны местных жителей.
Правоохранительным органам не стоит опасаться, что это может стать серьезной проблемой. Такую оценку в интервью корреспонденту ERR Константину Свиридовскому высказал генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу.
„Некоторые случаи были, но я бы не сказал, что речь идет о чем-то серьезном. Или что нам надо опасаться того, что будут большие проблемы. В данной ситуации я не вижу больших проблем. Некоторые проблемы, конечно, есть, но это не надо вырывать из контекста“, - сказал Синисалу.
С начала военных действий на территории Украины в Эстонию въехали свыше 128 000 украинских беженцев, из которых почти 70 000 остались в нашей стране.