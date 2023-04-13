В КаПо оценили риск агрессии со стороны жителей Эстонии к украинским беженцам

„Некоторые случаи были, но я бы не сказал, что речь идет о чем-то серьезном. Или что нам надо опасаться того, что будут большие проблемы. В данной ситуации я не вижу больших проблем. Некоторые проблемы, конечно, есть, но это не надо вырывать из контекста“, - сказал Синисалу.