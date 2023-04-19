Вот убили бы - тогда другое дело: женщина жалуется на преследование со стороны родственников мужа. Они утверждают, что все не так

Алена - учитель из Ласнамяэ. Более года назад она похоронила мужа и с тех пор, по словам женщины, ее жизнь перестала быть прежней. Не только потому что из жизни ушел дорогой и близкий человек - именно тогда обострился конфликт со взрослыми детьми мужа от первого брака.

Официально их отношения не были оформлены, но прожили они вместе 15 лет, называя себя мужем и женой. „С его детьми у меня отношений как таковых и не было. Меня винили в том, что отец ушел из семьи, называли разлучницей. И хоть я никого из семьи не уводила (сама проходила через развод, знаю, как это) и отношения у нас возникли уже после его ухода, я не виню их, - говорит женщина. - Я предлагала поговорить, объяснить ситуацию - как мы познакомились. Ведь мужчина ушел из семьи в 47 лет, это - осознанный выбор!“