ЧП и криминал
19.04.2023, 09:00

Вот убили бы - тогда другое дело: женщина жалуется на преследование со стороны родственников мужа. Они утверждают, что все не так

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Анна Тамм
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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva

Семейные споры - самые запутанные и неоднозначные. Однако бывает так, что они в итоге выливаются в трагедию. Как не допустить такого сценария, если нет никаких законных оснований вмешиваться в то, что происходит внутри семьи? И как быть, если другой человек заставляет вас чувствовать себя небезопасно, но доказать угрозу полиции вы не можете?

Алена - учитель из Ласнамяэ. Более года назад она похоронила мужа и с тех пор, по словам женщины, ее жизнь перестала быть прежней. Не только потому что из жизни ушел дорогой и близкий человек - именно тогда обострился конфликт со взрослыми детьми мужа от первого брака.

Официально их отношения не были оформлены, но прожили они вместе 15 лет, называя себя мужем и женой. „С его детьми у меня отношений как таковых и не было. Меня винили в том, что отец ушел из семьи, называли разлучницей. И хоть я никого из семьи не уводила (сама проходила через развод, знаю, как это) и отношения у нас возникли уже после его ухода, я не виню их, - говорит женщина. - Я предлагала поговорить, объяснить ситуацию - как мы познакомились. Ведь мужчина ушел из семьи в 47 лет, это - осознанный выбор!“

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