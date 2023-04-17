ВИДЕО | Невероятный телефонный звонок: двух эстонцев пригласили в Брюссель для участия в панельной дискуссии Еврокомиссии

Вы можете в такое поверить: в один прекрасный день вам звонят из Еврокомиссии и приглашают в Брюссель, обещая оплатить билеты на самолет и проживание в гостинице? Не верите! Но именно так случилось с двумя жителями Эстонии, которых выбрали совершенно случайно и пригласили принять участие в панельной дискуссии Еврокомиссии, пишет издание Eesti Päevaleht.