ВИДЕО | Невероятный телефонный звонок: двух эстонцев пригласили в Брюссель для участия в панельной дискуссии Еврокомиссии(3)
Вы можете в такое поверить: в один прекрасный день вам звонят из Еврокомиссии и приглашают в Брюссель, обещая оплатить билеты на самолет и проживание в гостинице? Не верите! Но именно так случилось с двумя жителями Эстонии, которых выбрали совершенно случайно и пригласили принять участие в панельной дискуссии Еврокомиссии, пишет издание Eesti Päevaleht.
Для участия в панельном обсуждении (дискуссии или просто панели) Еврокомиссии выбирают людей, причем совершенно случайно, чтобы обеспечить представительство всех возрастов и социально-экономических групп, а также всех национальностей ЕС. Их приглашают обсудить и предложить варианты решения важных проблем, которые касаются граждан Евросоюза. Панельные дискуссии станут частью демократического процесса принятия решений. Такие обсуждения будут проводиться регулярно, в этом году в ходе панельных дискуссий обсудят темы, посвященные разбазариванию продовольствия, виртуальным мирам и обмену студентами и преподавателями.