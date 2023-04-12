ГРАФИК | Накануне выборов партии потратили огромные деньги. Кто оказался в самом большом минусе?

Меньше всего на рекламу потратили Центристская партия и EKRE, не говоря уже о партии „Правые“. Если EKRE активно рекламировала себя в интернете, то Партия реформ сделала ставку на наружную рекламу. Добившаяся успеха на выборах партия Eesti 200 тоже предпочла наружную рекламу. Больше всего публичных мероприятий провели кандидаты от Партии реформ и Социал-демократической партии.