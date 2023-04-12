Анализ показал, какие места в Эстонии подходят для АЭС

Рабочая группа, которая уже второй год по поручению правительства занимается анализом возможностей использования атомной энергии в Эстонии, завершила пространственный анализ, чтобы выяснить, есть ли в стране территории, где можно было бы построить атомные электростанции и использовать участки для захоронения радиоактивных отходов.

В соответствии с международными требованиями, были определены участки, на которых АЭС точно не может быть размещена. „После определения первоначальных территорий подгруппа пространственного анализа решила, что полуостров Пакри должен быть исключен по соображениям гособороны. Исходя из социально-экономических критериев наиболее положительный региональный эффект будет достигнут в четырех районах: Тойла, Кунда, Локса и Варбла“, - перечислила представитель составителя анализа Трийн Лепланд из компании Skepast&Puhkim.

Поскольку у Эстонии нет опыта эксплуатации ядерного объекта, Агентство при ООН по атомной энергии рекомендовало не выбирать технологию, которую еще не применяли нигде в мире или опыт применения которой небольшой.