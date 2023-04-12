ВИДЕО читателя | Медвежья семья попортила завтрак кабана

В Харьюмаа кабан устроился на подкормочной площадке, но пришла медведица с медвежатами и прогнали его оттуда. По крайней мере, в тот момент кабан остался без еды.

На всякий случай медвежата все же обратились к матери за эмоциональной поддержкой.

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