12.04.2023, 13:13
ВИДЕО читателя | Медвежья семья попортила завтрак кабана
Читатель Delfi запечетлел на фотоловушку необычную сцену - дикий кабан, пришедший полакомиться, был вынужден отказаться от еды, потому что его конкурентам не понравилось его присутствие. Робкий и испуганный кабан не захотел появляться перед камерой.
В Харьюмаа кабан устроился на подкормочной площадке, но пришла медведица с медвежатами и прогнали его оттуда. По крайней мере, в тот момент кабан остался без еды.
На всякий случай медвежата все же обратились к матери за эмоциональной поддержкой.
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