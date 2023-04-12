ФОТО | Наконец-то! Установлена личность убитой 30 лет назад в Нымме женщины

После того, как в январе было обнародовано созданное ФБР предположительное изображение в 3D-формате головы и внешности убитой, с полицией связалась женщина, которая считала, что это могла быть ее мать. Затем женщина сдала анализы для теста ДНК, и в конце марта был получен долгожданный положительный результат.

Погибшей оказалась Майе Энслинг, которая в начале 90-х годов жила в Ласнамяэ на улице Катлери в квартире номер 4. Именно об этом номере квартиры говорили найденные вместе с останками женщины ключи. Майе пропала в ноябре 1991 года, когда однажды вечером не вернулась с работы домой. Тогда же сестра женщины сообщила в полицию об исчезновении Майе. Найти женщину в то время не удалось. По понятным причинам ее розыск был прекращен в 1996 году.

„Мы искренне рады, что в результате длившейся два года работы мы можем наконец-то успокоить сердца близких Майе. Существенную роль в этом деле сыграли эксперты ФБР, которые протянули нам руку помощи“, - сказал начальник Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Несмотря на достигнутый результат, следователей полиции беспокоит то, что до сих пор неизвестно, что случилось с Майе тем ноябрьским днем 1991 года. „Срок давности по преступлению истек, и мы вынуждены прекратить расследование уголовного дела. Но нам кажется несправедливым, что закон не дает полномочий продолжить активные следственные действия, чтобы выяснить, что все-таки с Майе случилось“, - отметил Тамбре.

„Если кто-то знает или помнит что-то, что может помочь пролить свет на эту тайну, то всегда есть возможность сообщить нам, прийти с рассказом и облегчить свою совесть“, - добавил полицейский.

Урмет Тамбре с разрешения дочери опубликовал фотографию погибшей Майе.

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