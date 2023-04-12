Еще 23 бывших депутата Рийгикогу получат солидные компенсации

Решение о выплате компенсации было подписано директором канцелярии Рийгикогу Антеро Хабихтом 11 апреля.

Право на шестимесячную компенсацию получили бывшие депутаты Рийгикогу, которые проработали в парламенте прошлого созыва минимум один год. Таких набралось 22 человека: Мерри Аарт, Рихо Брейвель, Дмитрий Дмитриев, Пеэтер Эрнитс, Хейки Хепнер, Кайдо Хеэвельсон, Марек Юргенсон, Уно Каскпейт, Сирет Котка, Игорь Кравченко, Тармо Круузимяэ, Михаил Лотман, Наталия Маллеус, Ааду Муст, Аннели Отт, Пауль Пуустусмаа, Урмас Рейтельманн, Юллар Сааремяэ, Эрки Сависаар, Марко Шорин, Райво Тамм и Тармо Тамм.

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Трехмесячную компенсацию получит проработавший в парламенте менее года Таави Аас.

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