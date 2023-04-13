Почему эстонские продукты такие дорогие? Объясняют эксперты

В последние годы ситуация на рынках была довольно нестабильной: пандемия коронавируса, проблемы с поставками, война в Украине и энергетический кризис повлияли на цены. Есть только один положительный момент: сегодня как никогда много внимания уделяется продовольственной безопасности и производству продуктов питания. Хвастаться Эстонии особенно нечем, только от потребителей зависит, улучшится ли положение, пишет издание Maaleht.