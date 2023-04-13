Экономика
13.04.2023, 12:29

Почему эстонские продукты такие дорогие? Объясняют эксперты

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Овощной прилавок
Овощной прилавок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В последние годы ситуация на рынках была довольно нестабильной: пандемия коронавируса, проблемы с поставками, война в Украине и энергетический кризис повлияли на цены. Есть только один положительный момент: сегодня как никогда много внимания уделяется продовольственной безопасности и производству продуктов питания. Хвастаться Эстонии особенно нечем, только от потребителей зависит, улучшится ли положение, пишет издание Maaleht.

Цены на сырье и используемые при производстве продуктов питания материалы выросли в несколько раз, как и цена конечной продукции. Тем не менее, ситуация, как считают эксперты, начинает постепенно стабилизироваться.

Что случилось в прошлом году?

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