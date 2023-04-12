За сутки на дорогах пострадали четверо, в том числе двое детей

В 13:06 в Таллинне на улице Кульднока два 13-летних мальчика столкнулись рулями своих велосипедов, в результате чего один из них упал. Пострадавшего доставили в детскую больницу.

Около 15:47 36-летний мужчина, выезжая с парковки на Opel Combo на Рейну теэ в Вильянди, наехал на 69-летнюю велосипедистку. Женщина ударилась о боковое зеркало водителя Opel и упала. Скорая помощь осмотрела пострадавшую на месте.

В 17:02 87-летняя женщина упала в автобусе Scania, которым управлял 68-летний мужчина, на улице Мыйсавахе в Тарту. Пассажирку доставили в клинику Тартуского университета.

Около 17:14 на перекрестке Юхкентали-Одра-Фильтри теэ на пешеходном переходе Таллинна семилетний мальчик выскочил с островка безопасности на дорогу во время красного сигнала светофора и был сбит автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 28-летний мужчина. Ребенка доставили в детскую больницу.

Было задержано шестеро водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.