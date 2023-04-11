В декабре прошлого года Рийгикогу принял поправки к закону, позволяющие полностью перейти на эстоноязычное образование. Согласно программе, переход будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-4-х классах в 2024/2025 учебном году.

Однако в новом коалиционном соглашении указано, что все начальное образование в Эстонии перейдет на эстонский язык к 2027 году.

Кристина Каллас заверила ERR, что новое правительство не планирует замедлять темпы перехода на эстонский язык обучения, и в коалиционный договор закралась ошибка.

„С 1 сентября 2024 года все дети на начальной ступени образования должны учиться на эстонском языке. Если там указан 2027 год, то это ошибка“, - сказала она.

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