„Сделаем!“ Сегодня объявляется старт весенним толокам

По словам Хенрика Рааве, нового руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“, День полезных дел в этом году особенный во многих отношениях, но в то же время знакомый и вселяющий чувство безопасности. „Мир вокруг нас меняется с огромной скоростью, проверяя способность людей и сообществ справляться со всеми этими изменениями. Но неизменным остается одно – День полезных дел „Сделаем!“ проходит при при любой погоде и подчеркивает важность совместного выполнения самой срочной работы“, - сказал Рааве. - „Одной из необходимых работ в этом году является благоустройство подвалов и переоборудование их под убежища. По аналогии с пожарной безопасностью подвальных помещений, также планируется привести в порядок сауны и пересмотреть там пожарную и водную безопасность. И, конечно же, биоразнообразие, - каждый из нас может многое сделать, чтобы остановить его быстрое сокращение“.

По данным Спасательного департамента, в прошлом году 20 пожаров начались в подвалах зданий. Это одна из причин, почему этой весной в сотрудничестве со Спасательным департаментом в рамках Дня полезных дел „Сделаем!“ людей призывают благоустраивать подвалы. Яника Усин, руководитель отдела профилактической работы Спасательного департамента, отметила, что работа, связанная с пожарной безопасностью и доступностью подвалов, — это лишь часть работы, предусмотренной для толок. „Учитывая тревожную ситуацию в мире, мы в Эстонии тоже должны быть готовы к возможной чрезвычайной ситуации. Поэтому во время Дня полезных дел мы рекомендуем оборудовать подвальные помещения таким образом, чтобы жильцы могли использовать их как убежище, где они могут находиться какое-то время“, - сказал Усин. В подвале также можно соорудить место для хранения основных припасов, необходимых для жизни, как для своей семьи, так и, по возможности, для всех жителей дома.