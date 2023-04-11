11.04.2023, 21:50
Сирье Потисепп о повышении налогов: здесь два плохих последствия для стола эстоноземельцев(10)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
„Вместо налогов можно было бы подумать о наращивании экономики и экономии расходов, потому что налогами экономику не нарастишь - эти налоги уменьшат покупательную способность, потребление и через это также производство“, - считает руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Несколько дней назад Департамент статистики обнародовал новые данные, которые явно показывают общий спад в эстонской промышленности и объеме производства. „Я неоднократно говорила, что экономический кризис последних лет имеет производственный характер, и, к несчастью, это подтверждают и наши экономические показатели“, - говорит Потисепп.