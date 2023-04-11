Сирье Потисепп о повышении налогов: здесь два плохих последствия для стола эстоноземельцев

„Вместо налогов можно было бы подумать о наращивании экономики и экономии расходов, потому что налогами экономику не нарастишь - эти налоги уменьшат покупательную способность, потребление и через это также производство“, - считает руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.