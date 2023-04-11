ФОТО | В приложении Forus Taxi можно будет предложить водителю свою цену, появятся услуги каршеринга и заказа еды
В первую годовщину Forus Taxi к собственникам компании присоединился чемпион мира по авторалли Отт Тянак, инвестировавший в Forus Taxi, поскольку верит в силу, успех и уникальность видения предприятия. На мероприятии также были анонсированы планируемые новинки в приложении: опция предложить водителю свою цену, сотрудничество с Fudy для заказа еды, а также возможность каршеринга.
Инвестировавший в платформу Forus Отт Тянак высоко ценит возможность внести свой вклад в развитие и рост нового амбициозного предприятия: „Стремление Урмаса создать платформу вместе с сообществом, которое способствует ее росту, и передать владельцам часть истории успеха, уникально. Мои инвестиции в Forus демонстрируют веру в то, что вместе со всеми пользователями, которые также являются совладельцами, мы можем двигаться к чему-то гораздо большему. Чем бы я ни занимался, я всегда стремился к совершенству, и, поскольку наши амбиции намного шире, чем просто бизнес в сфере такси, я счастлив быть частью их реализации“.
По словам основателя Forus Урмаса Сыырумаа, каждый, кто собирает токены US Token, также является частью круга собственников Forus, и с сегодняшнего дня к нему также принадлежит чемпион мира по авторалли Отт Тянак. „Отт настолько скрупулезен во всем, что делает, что продвигать Forus вместе с ним в качестве партнера – очень интересно. От этого непременно выиграют все пользователи нашего сервиса“, - добавил Сыырумаа.
Руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский рассказал, что первый год работы был успешным, но вместе с тем и непростым: „Действительно инновационные вещи создаются редко. Мы не собираемся копировать уже используемые решения, а делаем все по-своему, чтобы создать опыт, которого нет у конкурентов. Например, в ближайшие дни мы представим пользователям новую категорию Forus Deal, которая в корне изменит принцип заказа подходящего такси по приемлемой цене. Категория Forus Deal предоставляет клиенту и водителю возможность договориться о цене поездки, причем приложение не рассчитывает ее и не задействует ценовой множитель“.
По словам руководителя US Token Сандера Сыырумаа, новые решения и улучшения приложения во многом основаны на отзывах владельцев: „Наш круг владельцев уже включает более 18 000 человек, каждый из которых может задавать направление развития платформы и имеет право голоса. Уже сегодня идеи совладельцев платформы вносят важный вклад в разработку программного обеспечения. Каждое продуманное наблюдение помогает сообществу Forus в целом, поскольку в итоге клиенты быстрее находят подходящий автомобиль, а водители могут эффективнее зарабатывать деньги. Посредством US Token мы передаем 30% платформы клиентам и партнерам и создаем сообщество, где выигрывают все, к нему принадлежащие“.
Было выпущено 30 миллионов токенов US Token, что на сегодняшний день составляет 30% бизнеса платформы. Инвестиция Оття Тянака не уменьшает относящуюся к US Token долю в компании.
Forus Taxi – родившаяся в Эстонии сервисная платформа, которая сегодня работает в трех странах и в общей сложности в 18 городах: в Таллинне, Тарту, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди, Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Риге, Юрмале, Лиепая, Даугавпилсе и Алитусе.