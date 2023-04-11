ФОТО | В приложении Forus Taxi можно будет предложить водителю свою цену, появятся услуги каршеринга и заказа еды

Инвестировавший в платформу Forus Отт Тянак высоко ценит возможность внести свой вклад в развитие и рост нового амбициозного предприятия: „Стремление Урмаса создать платформу вместе с сообществом, которое способствует ее росту, и передать владельцам часть истории успеха, уникально. Мои инвестиции в Forus демонстрируют веру в то, что вместе со всеми пользователями, которые также являются совладельцами, мы можем двигаться к чему-то гораздо большему. Чем бы я ни занимался, я всегда стремился к совершенству, и, поскольку наши амбиции намного шире, чем просто бизнес в сфере такси, я счастлив быть частью их реализации“.

По словам основателя Forus Урмаса Сыырумаа, каждый, кто собирает токены US Token, также является частью круга собственников Forus, и с сегодняшнего дня к нему также принадлежит чемпион мира по авторалли Отт Тянак. „Отт настолько скрупулезен во всем, что делает, что продвигать Forus вместе с ним в качестве партнера – очень интересно. От этого непременно выиграют все пользователи нашего сервиса“, - добавил Сыырумаа.

Руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский рассказал, что первый год работы был успешным, но вместе с тем и непростым: „Действительно инновационные вещи создаются редко. Мы не собираемся копировать уже используемые решения, а делаем все по-своему, чтобы создать опыт, которого нет у конкурентов. Например, в ближайшие дни мы представим пользователям новую категорию Forus Deal, которая в корне изменит принцип заказа подходящего такси по приемлемой цене. Категория Forus Deal предоставляет клиенту и водителю возможность договориться о цене поездки, причем приложение не рассчитывает ее и не задействует ценовой множитель“.