Из России в Эстонию к родственникам: в каких случаях сейчас можно получить визу?

Дочь приезжает помогать пожилой матери

Нарвитянке Марии Ивановне 86 лет. Она рассказала, что живет одна, подруги уже ушли в мир иной, родственников нет, кроме дочери, которая родилась в Нарве, но живет в России.

Дочь, рассказала Мария Ивановна, приезжала к ней один-два раза в месяц, чтобы навестить и помочь с уборкой и стиркой. Теперь у дочери заканчивается срок действия визы.

„Когда она уезжала, наревелись мы с ней обе. Как будто последний раз видимся, – рассказала пенсионерка. – Где эту визу получать и сколько потребуется времени, она не знает, и я тоже. Я бы оставила себе сотню и всю пенсию отдала бы, только чтобы ей дали визу“.

По словам Марии Ивановны, она очень боится, что после её смерти дочь уже не сможет получить визу, чтобы ухаживать за могилой матери.

„И в чём наша вина, что к нам такое отношение? Мы мирные люди и хотим, чтобы все жили и дружили“, – добавляет пенсионерка.

Кто может получить визу?

С вопросом, как дочь может получить визу, чтобы приехать к матери, „Нарвская газета“ обратилась в Министерство иностранных дел Эстонии.

Сотрудница МИДа Лийза Тоотс ответила, что Правительство Эстонии наложило санкции на выдачу виз гражданам России и Беларуси. То есть им не выдаются ни краткосрочные, ни долгосрочные визы, независимо от цели поездки. Но есть исключения. Визу по-прежнему выдают тем, кто: