Из России в Эстонию к родственникам: в каких случаях сейчас можно получить визу?
Разрыв прежних визовых отношений между ЕС и РФ коснулся не только туристических поездок, но и личных – например, к друзьям. Но получить визу, чтобы приехать к близкому родственнику из России в Эстонию по-прежнему можно. Хотя это сложнее, чем раньше, поскольку консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрыты, также закрылись визовые центры в Ивангороде и Кингисеппе, пишет „Нарвская газета“.
Дочь приезжает помогать пожилой матери
Нарвитянке Марии Ивановне 86 лет. Она рассказала, что живет одна, подруги уже ушли в мир иной, родственников нет, кроме дочери, которая родилась в Нарве, но живет в России.
Дочь, рассказала Мария Ивановна, приезжала к ней один-два раза в месяц, чтобы навестить и помочь с уборкой и стиркой. Теперь у дочери заканчивается срок действия визы.
„Когда она уезжала, наревелись мы с ней обе. Как будто последний раз видимся, – рассказала пенсионерка. – Где эту визу получать и сколько потребуется времени, она не знает, и я тоже. Я бы оставила себе сотню и всю пенсию отдала бы, только чтобы ей дали визу“.
По словам Марии Ивановны, она очень боится, что после её смерти дочь уже не сможет получить визу, чтобы ухаживать за могилой матери.
„И в чём наша вина, что к нам такое отношение? Мы мирные люди и хотим, чтобы все жили и дружили“, – добавляет пенсионерка.
Кто может получить визу?
С вопросом, как дочь может получить визу, чтобы приехать к матери, „Нарвская газета“ обратилась в Министерство иностранных дел Эстонии.
Сотрудница МИДа Лийза Тоотс ответила, что Правительство Эстонии наложило санкции на выдачу виз гражданам России и Беларуси. То есть им не выдаются ни краткосрочные, ни долгосрочные визы, независимо от цели поездки. Но есть исключения. Визу по-прежнему выдают тем, кто:
хочет посетить живущего в Эстонии гражданина Эстонии или человека с постоянным видом на жительство, который является родственником по прямой линии – ребёнок, внук, родитель, бабушка или дедушка, а также муж или жена;
хочет посетить живущего в Эстонии гражданина Эстонии или человека с постоянным видом на жительство, с которым воспитывает общего ребёнка;
является работником дипломатического представительства или членом его семьи;
является водителем грузовых или пассажирских перевозок;
имеет право свободного передвижения по Евросоюзу согласно директиве 2004/38/ЕС (это право есть у членов семьи гражданина любой страны ЕС, который живёт в другой стране ЕС);
едет в Эстонию по гуманитарным причинам, например, на похороны.
Стоит отметить, что гуманитарные причины подробно не описаны, вопрос в данном случае решается индивидуально. Но, в общем случае, уход за могилами родственников, например, к ним не относится.
Для подачи документов на визу нужно сначала зарегистрироваться на сайте визовых центров visa.vfsglobal.com/rus/ru/est и записаться на определённое время. По словам сотрудника VFS Global в Санкт-Петербурге, записаться по телефону невозможно.
Ходатайство о получении виз принимают только в перечисленных выше случаях. В МИДе Эстонии отмечают, что гражданину России для получения визы нужно обратиться в визовый центр компании VFS Global, которая занимается оформлением виз по всему миру.
Непосредственно в посольство Эстонии в Москве нужно обращаться для получения экспресс-визы, например, чтобы приехать в Эстонию на похороны близкого родственника. Долгосрочные визы также оформляет только посольство (краткосрочная виза С тоже может быть многократной, но позволяет находиться в ЕС до 90 дней в каждом полугодии, долгосрочная виза D не имеет этого ограничения).
Контакты Эстонского посольства в Москве:
Калашный переулок, 8 (у станции метро „Арбатская“)
Тел.: +7 495 737 36 48
Эл. почта: consulate.moscow@mfa.ee
Как сообщила Лийза Тоотс, оформление краткосрочной визы занимает 45 дней, долгосрочной – 30 дней (это не касается экспресс-виз, например, на похороны).
Ближайшие визовые центры
По информации компании VFS Global, её визовые центры в Ивангороде и в Кингисеппе, которые принимали документы на эстонские визы, временно не работают.
Продолжает работу визовый центр в Пскове:
Рижский проспект, 60
только по понедельникам с 10.00 до 14.00
телефон +7 8112 59 10 20.
Также работает визовый центр в Санкт-Петербурге у станции метро „Чкаловская“:
ул. Большая Разночинная, 16А (вход с Чкаловского проспекта, 7), 2 этаж
с понедельника по пятницу, с 10.00 до 14.00
телефон +7 812 627 14 71.
Вопросы об их работе можно задать также по общему телефону эстонских визовых центров в России +7 499 703 35 279.
Для подачи документов на визу нужно сначала зарегистрироваться на сайте визовых центров visa.vfsglobal.com/rus/ru/est и записаться на определённое время.
По словам сотрудника VFS Global в Санкт-Петербурге, записаться по телефону невозможно.