Из небогатых самоуправлений у Йыхви - самый высокий процент беженцев из Украины, за ним идут Маарду и Раквере

Основная часть зарегистрировавших свое место жительства военных беженцев, т. е. порядка 2/3, проживает в наиболее крупных самоуправлениях – Таллинне, Тарту и Пярну. Беженцы составляют три и более процента населения в одиннадцати самоуправлениях. В двадцати четырех самоуправлениях доля беженцев не превышает одного процента от населения.

В своем анализе Центр мониторинга развития учел размер местных самоуправлений и их возможности по предоставлению публичных услуг. На основании этого можно оценить, на какие местные самоуправления приходится наибольшая нагрузка в части принятия беженцев. „Местным самоуправлениям, где в среднем проживает больше беженцев, но чья доходная база ниже и возможности предоставления услуг более ограничены, разумеется, сложнее предоставлять новым жителям необходимые услуги и помогать им приспособиться к жизни в новой среде или интегрироваться в наше общество“, – пояснил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.

Более высокая нагрузка в связи с принятием военных беженцев из Украины приходится на города Маарду и Раквере, а также на волости Йыхви и Виру-Нигула. В волости Йыхви доля зарегистрировавших место жительства военных беженцев достигает 4,5% населения, в волости Виру-Нигула, городах Маарду и Раквере – 3,9% населения.

По словам Массо, интеграционные процессы и сплоченность в обществе можно описать при помощи правового статуса населения, точнее – доли граждан от населения в регионе. „Город Маарду и волость Йыхви – это местные самоуправления, где зарегистрировано много военных беженцев. В то же время, доля граждан Эстонии в этих самоуправлениях ниже, чем в среднем по стране. К сожалению, это означает большую нагрузку, связанную с оказанием беженцам помощи в вопросах интеграции и приспособления к жизни в Эстонии“, – сказал эксперт Центра мониторинга развития.