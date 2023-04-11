Печальная статистика: люди продолжают гибнуть в пожарах, игнорируя установку дымовых датчиков

„Несмотря на то что дымовой датчик является обязательным, из результатов последнего исследования, проведенного Спасательным департаментом, следует, что в 13 процентах домов он отсутствует. Также наша практика показывает, что во многих домах дымовые датчики неисправны: либо истек срок их службы, либо села батарейка“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Дымовые датчики стали в Эстонии обязательными еще 14 лет назад, и если датчик до сих пор не меняли, он уже отслужил свое. Срок службы дымовых датчиков – в зависимости от производителя и цены – составляет 3–10 лет.

Внутри оптического дымового датчика находится камера с маленькими перегородками, которая улавливает дым. В нее также встроены излучающий свет диод и считыватель света. Если в эту камеру попадает дым, свет поступает в считыватель, и датчик срабатывает.

„Со временем находящиеся внутри датчика сенсоры, реагирующие на дым, могут потерять чувствительность. Нажатие на тестовую кнопку подтверждает, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают, но это не всегда означает, что датчик действительно исправен. Срок службы устройства сокращают время, пыль, насекомые, жир, выделяющийся дома при приготовлении еды, и влажность“, – объяснил Тууль.

В этом году при пожарах погибли 14 человек.