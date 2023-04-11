Новоявленные Робин Гуды? Лаури Ляэнеметс: грядет масштабное перераспределение благосостояния общества

Коалиционный договор, заключенный Партией реформ , Eesti 200 и Социал-демократической партией , оказался под шквалом критики, едва был опубликован, ведь для того, чтобы поправить финансовое положение страны, на два процентных пункта будут повышены ставки и подоходного налога, и налога с оборота.

Идет речь о людях с наименьшими доходами, ведь, например, от ликвидации т. н. налогового горба они выиграют меньше, чем представители среднего класса. Еще больше на них повлияет повышение налога с оборота, которое обернется ростом цен на продовольствие и коммунальных платежей.