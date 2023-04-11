Умер Владимир Сапожнин, многолетний руководитель предприятий сферы пищевой промышленности и меценат в области культуры

С 2017 года Сапожнин был председателем правления Dava Foods Estonia AS, крупнейшего производителя яиц в Эстонии. В качестве топ-руководителя он в течение 30 лет участвовал в развитии пищевой промышленности Эстонии, работая в компаниях Coca-Cola, Saku Brewery, Fazer, Tallinna Kylmhoone, NP Foods group и Allied Domesq Spirit & Wine.

В феврале этого года он также получил серебряный знак отличия от Министерства сельского хозяйства за многолетний и самоотверженный вклад в развитие отечественной пищевой промышленности.

„Ушел из жизни человек, который изменил и сформировал облик многих эстонских предприятий пищевой промышленности для потребителей и партнеров по сотрудничеству. В то же время он поддерживал и предприятия другой сферы, являясь активным сторонником эстонской культуры. Приносим соболезнования его семье, родственникам и коллегам“, — сказала глава продовольственного союза Сирье Потисепп. Владимир Сапожнин был большим любителем культуры и музыки. Он поддерживал молодых эстонских музыкантов, обучающихся за границей, через Эстонский фонд инструментов (Pillifond).