ФОТО | Не дожидаясь двух недель: президент Карис предложил Кае Каллас сформировать новое правительство

Каллас передала главе государства заявление об отставке и дала обзор о ходе формирования коалиции Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии. Учитывая согласие всех партий сформировать новую коалицию, президент Карис предложил Каллас как председателю Партии реформ, победившей на выборах, сформировать новое правительство.

По словам Кариса, месячные переговоры о формировании властного союза показали общую волю трех политических партий к совместному управлению государством. „Это подтвердили мне все стороны, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Так что мне не нужно две недели, чтобы принять решение. Кроме того, я считаю, что новое правительство должно начать работать как можно скорее, потому что дел очень много“, - сказал он.

„Я выдвигаю лидера Партии реформ Каю Каллас, победившую на выборах в Рийгикогу, кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом об основах формирования будущего правительства. Надеюсь, что Рийгикогу предоставит Кае Каллас полномочия на формирование правительства“, - сказал глава государства.

Завтра президент Карис встретится с кандидатами в министры, выдвинутыми Партией реформ, Eesti 200 и социал-демократами. „После этих встреч я могу назначить — надеюсь, со спокойным сердцем — новое правительство“, — добавил он.

Сегодня состоялось первое заседание XV созыва Рийгикогу, которое открыл Президент Республики Алар Карис. После выступления президента члены Рийгикогу приняли присягу. Текст присяги зачитал с кафедры старейший член Рийгикогу Энн Ээсмаа, после него текст присяги подписали и все остальные члены Рийгикогу.

Рийгикогу также избрал новое правление. Спикером Рийгикогу 59 голосами выбрали лидера Eesti 200 Лаури Хуссара. Вице-спикерами Рийгикогу были избраны Юри Ратас и Тоомас Кивимяги - Ратас получил 27 голосов, а Кивимяги - 56 голосов.