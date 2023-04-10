10.04.2023, 21:12
ФОТО и ВИДЕО | Вчера в Силламяэ произошел конфликт, мужчину вынесли на носилках
ФОТО: Delfi Meedia
9 апреля в полицию поступил звонок о том, что на улице Кеск в Силламяэ произошел конфликт, в результате которого пострадал 65-летний мужчина.
Сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину на месте. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
Очевидец события рассказал RusDelfi, что „на улицу на носилках вынесли пострадавшего или участника конфликта, осмотрели в машине скорой, потом пересадили в заднюю часть полицейской машины, куда обычно сажают задержанных“.