Владельцы солнечных панелей получили от Eesti Energia неприятный сюрприз

А именно: Eesti Energia попросила их доплатить. В том, что владельцы солнечных панелей должны продавцу электроэнергии платить деньги, в принципе, нет ничего необычного, но на сей раз принадлежащий государству концерн попросил денег за то, за что раньше не требовал. Как сообщил представитель крупнейшего в Эстонии продавца электричества, речь идет об ошибке, но о том, что ее вызвало, он однозначно сказать не смог.

Потребовали пени за предоплату

На прошлой неделе многие клиенты Eesti Energia, имеющие солнечные панели, опубликовали в социальных сетях скриншоты своих счетов за электричество, на которых видно, что продавец электроэнергии добавил в счет пени. Так как у всех авторов постов остались еще с прошлого лета значительные суммы предоплаты, то это показалось им странным.

К примеру, у одного из клиентов осталось в качестве предоплаты 307,37 евро, но Eesti Energia выставила ему пени в размере 2,08 евро. Конечно, сумма невелика, но то же самое произошло и со счетами многих других клиентов.

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