Коалиционное соглашение предусматривает платное высшее образование. Что это будет означать для студентов?

Коалиционный договор, о котором было объявлено в минувшие выходные, направлен на поиск дополнительного финансирования высшего образования как в государственном, так и в частном секторах. В дополнение к другим пунктам коалиционное соглашение предусматривает возможность запрашивать у университетов плату за обучение как в докторантуре, так и, в некоторых случаях, за обучение на эстонском языке в целом. Будущий министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) пояснила, что это не должно сильно затронуть молодых людей, поступающих осенью в университет.