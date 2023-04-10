ВИДЕО | Ханно Певкур о продлении военной службы до двух лет: конечно, это должно быть компенсировано

В коалиционном соглашении, подписанном в минувшие выходные, есть пункт, согласно которому новое правительство планирует изменить продолжительность военной службы в соответствии с советом главы Сил обороны. „Служба по призыву, связанная с развитием определенных способностей, может быть продлена до двух лет“, — говорится в документе.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сказал Delfi, что необходимо создать постоянную готовность к поступлению в Эстонию в ближайшие годы нового вооружения, то есть людей, готовых пустить его в ход в любой момент.

„Не дай Бог его применить - но если будет необходимость, важно, чтобы у нас была постоянная готовность. Так же, как у нас есть скаутский батальон постоянной готовности“, — сказал Певкур. „Его можно формировать двумя способами - из действующих военнослужащих или призывников“.

Если говорить более конкретно, речь идет в том числе о реактивных системах залпового огня „Химарс“, которые поступят сюда в ближайшие несколько лет, и о барражирующих боеприпасах. По словам Певкура, новые военные мощности поступят в Эстонию в 2024 и 2025 годах.

Певкур подчеркнул, что план продления военной службы потребует времени — хотя бы потому, что он требует более широкого обсуждения и изменения в законе, а также прибытия в Эстонию военной техники.

По словам Певкура, такие вопросы, как компенсация призывникам за вдвое увеличенный срок службы, все еще обсуждаются с главой сил обороны Мартином Херемом. Но компенсация обязательно будет.

„Мы исходим из того, что это должно быть на добровольной основе, и мы исходим из того, что, конечно, сверхсрочная военная служба должна людям компенсироваться“, — сказал Певкур.