ВИДЕО | Насладиться прогулкой по центру не выйдет: „Идти по этим колдобинам очень тяжело!“(2)
В центре Таллинна на отдельных участках дорога будет перекрыта вплоть до конца следующего года. В связи с проведением крупномасштабных дорожных работ пришлось реорганизовать и движение общественного транспорта. RusDelfi узнал, как жители столицы относятся к стройке, и стали ли они тратить больше времени на дорогу.
В основном таллиннцы отмечали, что информации о готовящейся стройке было достаточно. Об изменениях в работе общественного транспорта можно было узнать заранее, что позволило подготовиться к использованию новых маршрутов. „Хорошо все организовано. Я очень довольна“, - сообщает женщина и добавляет, что, вероятно, шум только может мешать постояльцам отелей, возле которых ведутся строительные работы.
Часть опрошенных сетовала на то, что их время в пути увеличилось минут на 20, а в некоторых случаях и до часу.
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