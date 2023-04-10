ВИДЕО | Кая Каллас о критике повышения налогов: Я понимаю гнев людей, но эти решения нужно было принять(87)
После подписания коалиционного соглашения премьер-министр Кая Каллас заявила, что понимает гнев и критику людей по поводу повышения налогов, но больше откладывать принятие этих решений было нельзя.
Каллас сказала, что ей тяжело. „В этом коалиционном соглашении много непопулярных решений, но это меры, которые нельзя откладывать. Кто-то должен взять на себя эту ответственность и этот удар, и это будем мы“, — сказала она, добавив, что соглашение содержит много важных для страны реформ, таких как образование и „зеленая реформа“. „Я верю, что через четыре года Эстония будет стоять на лучшем фундаменте, и этот фундамент будет крепче, чтобы стать благом для следующих поколений“, — сказала она.
Почему вопросы налогообложения не обсуждались еще во время предвыборной кампании? „Мы говорили о том, что государственные финансы должны улучшиться, а это означает две вещи: урезание расходов или увеличение налоговой базы. Это вопрос, конечно, не очень популярный, и он не завоевывает сердца, поэтому все говорили о нем через разноцветную призму. В нашей конституции также указано, что налоговые вопросы не могут быть вынесены на референдум, причина этого в том, что это никогда не получит поддержки народа“, — пояснила Каллас.
Каллас заявила, что уже в 2019 году тогдашняя правительственная коалиция знала, что состояние финансов не самое лучшее. „Можно было бы просто сказать, что это не наша забота и мы отложим это куда-то на будущее, но это просто невозможно. Я считаю, что в следующий раз избиратели, возможно, будут более требовательны в этом вопросе, чтобы тот, кто придет с очень дорогими обещаниями, должен был ответить еще и на вопрос, откуда он будет брать деньги, чтобы была полная картина“, - сказала она.
Можно ли было говорить о повышении налогов более подробно? Каллас сказала, что в тот момент никто не знал, какие налоги надо поднять и на сколько. „Я понимаю критику и недовольство людей, это совершенно понятно, но я всегда спрашиваю людей, какая есть альтернатива. Не увеличивать расходы на государственную оборону в ситуации, когда сосед ведет себя особенно агрессивно, или что? Кредиты очень дорогие, а расходы на них очень высокие“, - сказала она.
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