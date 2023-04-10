ФОТО | На пляже Пирита сделана интригующая находка

„Управа района Пирита активно занимается находкой. В данный момент мы ожидаем оценку Департамента охраны памятников старины, чтобы иметь более точную информацию об исторической и культурной ценности находки, и только после этого мы будем предпринимать дальнейшие шаги, в том числи выбирать способ ее извлечения“, - сказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.