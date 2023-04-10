ВИДЕООПРОС | „Нехорошо обманывать народ!“. Что думают таллиннцы о планах нового правительства

К повышению налогов участвующий в опросе мужчина относится отрицательно. „Как и все люди, - отмечает он. - Когда реформисты себя выдвигали, о повышении налогов не было ни звука, все, естественно, молчали. Как только получили власть, все кардинально изменилось. Куда идут эти деньги, до конца нам неизвестно, мы не видим этого“.

Опрошенная женщина также отметила, что не рада повышению налогов.

„Нехорошо обманывать народ! - говорит она. - Конечно, откуда-то нужно добывать деньги. Я считаю, что нужно сделать ступенчатый подоходный налог“.

Девушка, участвующая в опросе, не изучала планы нового правительства, но слышала, что будет равенство браков. „Это я поддерживаю - хорошие новости. Надеюсь, мы будем развиваться дальше, а не стоять на месте, развивать мышление по-европейски“.

Подробности - в нашем видеоопросе!

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