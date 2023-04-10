„Кая Каллас, пожалуйста, услышьте нас!“ 15 организаций публично обратились к премьер-министру

Уважаемая премьер-министр Кая Каллас!

Пожалуйста, перестаньте игнорировать конституционные права инвалидов! Министерство социальных дел намерено разделить услуги для людей с особыми потребностями, чтобы сэкономить на самых слабых.

Мы просим правительство отказаться от готовящейся в Министерстве социальных дел поправки, которая лишит необходимых услуг людей с постоянной потребностью в пожизненном особом уходе. Это касается и детей, и подростков, и взрослых, которые способны выполнять простейшие бытовые действия только с внешней помощью.

Среди поставщиков специальных услуг по уходу царит страх и неуверенность, потому что Министерство социальных дел планирует предложить пациентам, нуждающимся в постоянной помощи, модель обслуживания, которая подходит для пациентов с более легкими формами инвалидности. В этом случае люди с более тяжелыми формами останутся без необходимого ухода.

С 2025-го года организатором услуг для людей с особыми психическими потребностями хотят назначить местные самоуправления, не имеющие опыта в сфере специальных услуг по уходу. Есть опасность, что новую систему будут тестировать на людях, нуждающихся в постоянном уходе – это безответственно.

Вместо того, чтобы обеспечить гуманный и чуткий подход, всю деятельность по оказанию ухода разделят на полсотни составляющих, к каждой из которых прикрепят ценник. Социальный работник соберет подходящий набор, а местное самоуправление выберет поставщика услуг исходя не из фактических потребностей, а из предложения по более низкой цене. Тот факт, что за каждую составляющую могут отвечать различные поставщики услуг, делает результат сомнительным. В случае с аутистами, положение нуждающихся в уходе людей только ухудшается, когда им приходится иметь дело с целым рядом различных поставщиков услуг.