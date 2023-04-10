ГРАФИК | Товары и услуги продолжают дорожать(7)
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в марте повысился по сравнению с февралем на 0,7% и по сравнению с мартом прошлого года — на 15,3%. Товары были дороже по сравнению с мартом прошлого года на 14,4% и услуги — на 17,2%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте по сравнению с мартом 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более трети от общего повышения индекса, а также изменения цен, связанные с жильем, составившие от общего повышения индекса четверть.
„Поступившее в дома электричество было дороже на 49,5%, тепловая энергия (отопление) — на 35,6%, твердое топливо — на 41% и газ — на 17,8%“, — отметила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал сахар (97,1%). Яйца подорожали на 43,3%, какао — на 42,3%, соусы — на 39,7%, специи — на 38,8% и хлебобулочные изделия — на 38,4%. „Бензин был дешевле на 9%, а дизельное топливо — на 11%“, — добавила Трасанов.
По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания, что составило две пятых от общего повышения, из чего в свою очередь подорожание свежих овощей на 11,3% составило более половины. Большое влияние оказало также завершение сезонных распродаж одежды и обуви.
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