ГРАФИК | Товары и услуги продолжают дорожать

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в марте по сравнению с мартом 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более трети от общего повышения индекса, а также изменения цен, связанные с жильем, составившие от общего повышения индекса четверть.

„Поступившее в дома электричество было дороже на 49,5%, тепловая энергия (отопление) — на 35,6%, твердое топливо — на 41% и газ — на 17,8%“, — отметила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал сахар (97,1%). Яйца подорожали на 43,3%, какао — на 42,3%, соусы — на 39,7%, специи — на 38,8% и хлебобулочные изделия — на 38,4%. „Бензин был дешевле на 9%, а дизельное топливо — на 11%“, — добавила Трасанов.

По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания, что составило две пятых от общего повышения, из чего в свою очередь подорожание свежих овощей на 11,3% составило более половины. Большое влияние оказало также завершение сезонных распродаж одежды и обуви.

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