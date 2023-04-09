В понедельник Кая Каллас выступит с заявлением об уходе правительства в отставку

Первое заседание XV созыва Рийгикогу откроет президент Алар Карис. По окончании речи президента члены Рийгикогу принесут должностную присягу. Текст присяги с трибуны зачитает старейший член Рийгикогу. За ним текст присяги подпишут и другие депутаты.

На первом заседании также состоятся выборы спикера и вице-спикеров Рийгикогу. Сначала в ходе тайного голосования будет избран спикер, затем одновременно два вице-спикера парламента. После избрания правления премьер-министр Кая Каллас выступит с заявлением об уходе правительства в отставку.

Прямую трансляцию со вступительного заседания можно посмотреть на домашней странице и на канале Рийгикогу в Youtube. Также прямую трансляцию будет вести канал ETV2.

Через 15 минут после окончания заседания (ориентировочно в 17:15) состоится пресс-конференция спикера и вице-спикеров Рийгикогу. Она пройдет в зале совещаний им. Отто Страндмана, расположенном рядом с Белым залом. Трансляцию пресс-конференции также можно посмотреть в интернете.

После пресс-конференции правление Рийгикогу проведет свое первое заседание, в ходе которого планируется зарегистрировать фракции и утвердить проект повестки первой рабочей недели пленарного заседания.