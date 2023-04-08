ВИДЕО | Кая Каллас пять месяцев назад: читайте по губам - налоги не вырастут. И точка(21)
Сегодня стало известно, что создаваемая Партией реформ, Социал-демократической партией и Eesti 200 коалиция планирует повысить налог с оборота и подоходный налог - каждый на 2%. Однако пользователи сети сразу же припомнили премьер-министру Кае Каллас, что еще в конце октября она обещала, что налоги не поднимутся.
Как сообщила коалиция, с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%. Таким образом, обе налоговые ставки станут равны 22"%
На инфочасе Рийгикогу 26 октября 2022 года председатель EKRE Мартин Хельме поинтересовался у премьера, не планирует ли она после выборов повысить налоги и ввести автомобильный налог, на что Кая Каллас уверенно ответила: „Так как вы не понимаете простых предложений, то читайте по губам - налоги не вырастут. И точка. Что, слишком сложно? Налоги не вырастут. Точка“.
Примерно то же самое было и указано в предвыборной программе Партии реформ: „Поступления в бюджет необходимо увеличивать, не увеличивая налоговую нагрузку. [---] Мы воздержимся от повышения общей налоговой нагрузки и будем следовать этому принципу и при налогообложении имущества“.