Для каждой русской школы составят отдельный план перехода на эстоноязычное обучение(4)
По словам заместителя председателя Eesti 200 и будущего министра образования Кристины Каллас, конкретный план перехода русскоязычных школ на обучение на эстонском языке в ближайшие несколько лет будет составляться с учетом особенностей регионов и школ с максимально возможной индивидуализацией, пишет rus.err.ee.
В утвержденном в субботу коалиционном договоре указаны те же годы перехода на эстоноязычное обучение, которые были уже ранее предложены в соответствующем плане - детские сады к 2027 году и основная школа к 2030 году. По словам Каллас, новым в договоре является положение о том, что там, где это возможно, школы разрешат объединять или помещать эстоноязычных и русскоязычных детей в одну школу.
„Государство не может объединять школы, они принадлежат самоуправлениям. Но мы должны двигаться в том направлении, чтобы больше не делать различий между эстонскими и русскими школами. Город Йыхви так и сделал, убрав слово „русская“ из названия школы“, - сказала Каллас.
По ее словам, нынешнюю сегрегацию нельзя отменить насильно, это должно произойти со временем естественным путем.
„Но коалиция взяла курс на то, что не будет школ для эстоноязычных детей и школ для русскоязычных детей. Мы также договорились, что план перехода [на эстоноязычное обучение] будет максимально персонализирован для каждой школы“, - сказала Каллас.
Она добавила, что государство сделало заказ университетам на обучение преподавателей эстонского языка, и в год на переход на эстоноязычное образование будет тратиться 50 млн евро. В эту сумму входит повышенная зарплата учителей эстонского языка, которые отправятся работать в школы в Ида-Вирумаа.