Юри Кяо: повышение налога с оборота неизбежно приведет к удорожанию товаров и услуг

„Самое время принести большое зеркало. Те самые товарищи, которые там собираются, должны почаще смотреться в зеркало. Все они принимали решения в то время, когда государственные расходы вышли из-под контроля“, — указывает Кяо.

Больше всего от повышения налогов пострадают кошельки рядовых граждан, уверен Кяо, по словам которого рост подоходного налога на два процентных пункта — это действительно очень много.

По его словам, повышение налога с оборота неизбежно приведет к удорожанию товаров и услуг, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на покупательское поведение населения и на экономику в целом.