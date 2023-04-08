Бизнесмен Хейти Хяэль поддерживает повышение налогов: эти два процента даже кажутся мне скромными

„Повышение налогов должно было произойти - при дефиците бюджета это неизбежно. Налог с оборота — это самый большой налог, а потому его изменение на пару процентов дает наибольший эффект“, — дополняет картину Хяэль.

„Это не слишком способствует ускорению экономического роста, потому что, с одной стороны, все дорожает, а с другой стороны, через год увеличится подоходный налог, из-за чего у людей будет оставаться меньше свободных средств“, — поясняет свою мысль Хяэль.

В то же время предстоящее повышение налогов вряд ли окажет настолько большое влияние, чтобы привести к экономическому спаду, считает основной владелец Alexela.