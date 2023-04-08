Олег Гросс - о будущем повышении налогов: эстонскому народу придется потерпеть

По словам магната, предложенные налоговые изменения не были неожиданными: „Мы знаем, что государственный бюджет находится в глубоком дефиците. Необходимо было принять некоторые налоговые решения, и Налог с оборота (далее - НСО - прим.ред) - это такой солидарный налог, что я думаю, что это было правильное решение. НСО - это очень хороший способ повышения налогов, и он дает большой толчок национальному бюджету“. По словам Гросса, предыдущие правительства пустили все на самотек, и сегодня ничего другого не остается.

По словам Гросси, понятно, что от повышения НСО больше пострадают более бедные слои населения, но проблема в том, что нельзя допустить гибели эстонского экспорта. „Я говорю это со всей искренностью, потому что наша компания не занимается экспортом. Это повышение налогов не даст толчка экспорту. Основной удар придется на внутренний рынок, на эстонский народ, и все общество должно будет нести его солидарно“. Однако, поскольку речь идет и о налоге на автомобили, предприниматель считает, что он должен уменьшить неравенство, возникающее из-за НСО.