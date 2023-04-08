ФОТО и ВИДЕО | Ограничение права голоса граждан РФ, рост налогов, минималки и срока службы в армии. Что еще указано в коалиционном договоре?

Мы хотим привести финансы Эстонии в порядок, чтобы наш госдолг не рос и мы могли говорить о меньшем дефиците бюджета в будущем. Мы хотим существенно сократить его, чтобы мы могли передать нашим детям страну, которая хорошо функционирует и является одной из самых инновационных и экологически чистых в мире. Я хотел бы особо поблагодарить Лаури и Каю за их дух сотрудничества в воплощении этих планов в жизнь. Это один из самых амбициозных планов, который когда-либо составляли.



Лаури Ляэнеметс: Что касается социал-демократов, я бы подчеркнул, что наша цель - сократить разрыв в оплате труда. Минимальная заработная плата вырастет наполовину. Тут речь идет о сокращении неравенства.



Наше коалиционное соглашение поможет женщинам с низкой зарплатой, исправит гендерный разрыв в оплате труда. Я считаю, что это важное и основополагающее соглашение, чтобы в Эстонии была исправлена ситуация с низким уровнем доходов.



Планы регионального развития Эстонии также очень амбициозны. Впервые в Эстонии будет создано настоящее региональное министерство. Мы договорились, что финансирование слабых местных самоуправлений Эстонии будет увеличено. Для нас важны сельские школы.



У нас много амбиций в области климата и окружающей среды. Мы договорились о сокращении объемов вырубки лесов.