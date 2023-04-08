ФОТО и ВИДЕО | Ограничение права голоса граждан РФ, рост налогов, минималки и срока службы в армии. Что еще указано в коалиционном договоре?(61)
Партия реформ, Социал-демократическая партия и Eesti 200 одобрили коалиционный договор и теперь рассказали, что же он в себя включает.
На пресс-конференции присутствовали Кая Каллас, Лаури Ляэнеметс и Лаури Хуссар.
Каллас: Укрепление безопасности очень важно для нас. Мы должны быть уверены, что можем ее гарантировать. У нас есть целый ряд предложений - расходы на безопасность вырастут до 3% от ВВП.
Нам необходимо сбалансировать наши доходы и расходы. В бюджете существует большой дефицит, который необходимо сократить.
В новом правительстве будет 13 министров. Министерство сельского хозяйства исчезнет, Министерство экономики будет изменено.
Лаури Хуссар: Эстонии нужен долгосрочный план. Этим соглашением мы движемся в направлении, где мы смотрим дальше, чем на четыре года вперед.
Финансирование высшего образования Эстонии - мы найдем для этого дополнительные деньги, и мы нашли решение как повысить зарплаты учителям. У нас много идей и соглашений, которые учитывают гораздо более длительный план, чем четыре года.
Мы хотим привести финансы Эстонии в порядок, чтобы наш госдолг не рос и мы могли говорить о меньшем дефиците бюджета в будущем. Мы хотим существенно сократить его, чтобы мы могли передать нашим детям страну, которая хорошо функционирует и является одной из самых инновационных и экологически чистых в мире. Я хотел бы особо поблагодарить Лаури и Каю за их дух сотрудничества в воплощении этих планов в жизнь. Это один из самых амбициозных планов, который когда-либо составляли.
Лаури Ляэнеметс: Что касается социал-демократов, я бы подчеркнул, что наша цель - сократить разрыв в оплате труда. Минимальная заработная плата вырастет наполовину. Тут речь идет о сокращении неравенства.
Наше коалиционное соглашение поможет женщинам с низкой зарплатой, исправит гендерный разрыв в оплате труда. Я считаю, что это важное и основополагающее соглашение, чтобы в Эстонии была исправлена ситуация с низким уровнем доходов.
Планы регионального развития Эстонии также очень амбициозны. Впервые в Эстонии будет создано настоящее региональное министерство. Мы договорились, что финансирование слабых местных самоуправлений Эстонии будет увеличено. Для нас важны сельские школы.
У нас много амбиций в области климата и окружающей среды. Мы договорились о сокращении объемов вырубки лесов.
Срок военной службы увеличивается до двух лет. При каких условиях?
Каллас: различные системы вооружения требуют дополнительной подготовки, а потому необходима более длительная военная служба.
Кая Каллас сообщила, что налоговое бремя отстало от времени. Чем больше вопрос о нем откладывается, тем дороже оно становится. Таким образом, с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%.
С 2025 года будет отменен ступенчатый подоходный налог.
При этом освобожденная от налогообложения минимальная зарплата вырастет до 700 евро.
По словам Ляэнеметса, вырастут стоматологические пособия.
Каллас сообщила иностранным СМИ, что она понимает, что она и правительство получат много критики по поводу коалиционного соглашения, но это те решения, которые должны быть приняты.
Каллас добавила, что реформа климата очень важна, иначе у нас просто не будет функционирующей планеты, которую мы сможем передать нашим детям и внукам.
Коалиция согласилась с тем, что в Эстонии должно быть обеспечено равенство брака.
Каллас сообщила, что в коалиционном соглашении есть пункт, регулирующий избирательные права граждан России. По словам Каллас ограничить право голоса хотят уже на следующих муниципальных выборах.