БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Новые и старые лица: супруги в разводе, диджей, доктор наук. Кто есть кто в новом составе правительства Эстонии?

Партия реформ:



Премьер-министр: Кая Каллас. До того как стала заниматься политикой работала адвокатом. В политике с 2011 года, была членом Рийгикогу и Европарламента. С 2018 года руководит Партией реформ, в 2021 году заняла поста премьер-министра.

Министр финансов: Март Вырклаэв. Изучал геодезию в Эстонском университете естественных наук, позже изучал право в Тартуском университете. Член Партии реформ с 2010-го года, являлся старейшиной волости Раэ более семи лет. С 2015 года он является ключевым членом делегации Эстонии в Комитете регионов ЕС. Своим основным фокусом называл развитие региональной политики.

Министр культуры: Хейди Пурга. В парламенте она заседала с 2015 года. С 2008 по 2015 год была продюсером передачи Eesti Laul (отборочный конкурс „Евровидения“) на телеканале ETV. С 2002 по 2012 работала главным редактором Raadio 2. Большой опыт работы диджеем. В Партии реформ Пурга состоит с 2014 года.

Министр социальной защиты: Сигне Рийсало. Более двадцати лет работала на разных должностях в социальном министерстве. Является членом Партии реформ с 1994 года. Тийт Рийсало - ее бывший муж. В 1991 году участвовала с бывшим мужем в первом эстонском кругосветном путешествии, где и вступила в брак. В 2019 году вошла в состав Рийгикогу. В 2021 году стала министром социальной защиты.

Министр обороны: Ханно Певкур. Вся его карьера связана с политикой. Ранее занимал пост министра внутренних дел, министра юстиции, министра социальной защиты. С 2017 до 2018 года руководил Партией реформ, его руководство партией закончилось конфликтом с семейством Каллас. С начала пандемии коронавируса как президент Эстонского волейбольного союза повлиял на решение правительства разрешить волейбольный матч между игроками из Италии и с острова Сааремаа, что привело к первой вспышке коронавируса в Эстонии. В поддержку Украины исполнил песню на украинском языке „Браття українці“. Занимал должность министра обороны в Правительстве Эстонской Республики с 18 июля 2022 года.