ФОТО | Заседание Социал-демократической партии. Лаури Ляэнеметс представляет коалиционное соглашение

Правление Социал-демократической партии сегодня решило выдвинуть кандидатом на пост министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, кандидатом на пост министра здоровья – Рийну Сиккут, кандидатом на пост министра по делам регионов Мадиса Калласа.



Лаури Ляэнеметс продолжит работу на посту главы МВД, чтобы сосредоточиться на трех главных направлениях – обеспечении внутренней безопасности, развитии сферы гражданской обороны и защите гражданского общества.



„За восемь месяцев мы уже многого добились, к примеру, беспрецедентного повышения зарплат в сфере внутренней безопасности и интеграции гражданской обороны в сферу государственной обороны. Для того, чтобы сотрудники внутренней безопасности чувствовали себя комфортно, и чтобы в сферу приходили новые люди, нужно продолжать работу по повышению зарплаты, обучению и улучшению условий труда“, – отметил он.



По словам Ляэнеметса, Министерство внутренних дел активно продолжит развитие сферы гражданской обороны, в которой годами собирались хорошие идеи, но не хватало средств на их реализацию.



„Война в Украине показала, что гражданская оборона крайне важна, и наши жители должны быть защищены при любом кризисе. Для этого нужно предпринять реальные шаги – начиная с создания укрытий и заканчивая обучением людей. Через гражданскую оборону, а также развитие гражданского общества и сети добровольцев министр внутренних дел может вносить существенный вклад в укрепление местных сообществ“, – подчеркнул председатель партии Лаури Ляэнеметс.



Рийна Сиккут в уходящем правительстве занимает пост министра экономики и инфраструктуры. „Рийна Сиккут в Рийгикогу и в должности министра экономики и коммуникаций показала себя отличным управленцем и человеком, который умеет находить содержательные, взвешенные и эффективные решения для любых ситуаций. Эти качества пригодятся ей на посту министра здоровья, поскольку в этой сфере много требующих решения проблем. Рийна раньше уже работала министром здоровья и труда, и поэтому очень хорошо ориентируется в этой сфере“, – отметил Лаури Ляэнеметс.



Мадис Каллас в уходящем правительстве занимает пост министра окружающей среды. „Мадис Каллас почти десять лет занимается региональным развитием и при принятии решений всегда подчеркивал необходимость не забывать о регионах. Он упорный, взвешенный, очень дипломатичный и рациональный при принятии решений“, – сказал Ляэнеметс.