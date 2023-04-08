Коалиция договорилась: налоги вырастут на 2%, ступенчатый подоходный налог отменят. Смотрите, кто войдет в новое правительство

Как сообщает ERR, с 1 января 2024 года налог с оборота вырастет на 2%, а я с 1 января 2025 года подоходный налог физического лица тоже вырастет на 2%. При этом освобожденная от налогообложения минимальная зарплата вырастет до 700 евро. Появится также автомобильный налог, но детали пока неизвестны.

Кандидат на пост министра финансов Март Вырклаэв также сообщил ERR, что с 2025 года будет отменен ступенчатый подоходный налог.

Согласно данным Delfi, коалиционный договор включает в себя равенство брака (однополые браки) и принятие прикладных актов Закона о сожительстве.



Соцдемы и реформисты уже официально объявили своих министров. Правительство может выглядеть следующим образом:

Министры от Партии реформ:

Министр финансов: Март Вырклаэв

Министр культуры: Хейди Пурга

Министр социальной защиты: Сигне Рийсало

Министр обороны: Ханно Певкур

Министр юстиции: Калле Лаанет

Министр по климату: Кристен Михал

Министры от Социал-демократической партии:

Министр здравоохранения: Рийна Сиккут

Министр региональных дел: Мадис Каллас

Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс

Министры от Eesti 200:

Министр иностранных дел: Маргус Цахкна

Министр образования и науки: Кристина Каллас

Министр ИТ и экономики: Тийт Рийсало

Спикер Рийгикогу: Лаури Хуссар

Кто может быть замещающими членами в Рийгикогу? По первоначальным расчетам Delfi, при таком выборе министров в Рийгикогу должны быть избраны от Партии реформ Майт Клаассен, Ынне Пиллак, Валдо Рандпере, Хана Лахе, Катрин Куусэмяэ, Урве Тийдус и Мати Райдма. От Eesti 200 будут Танель Тейн и Юку-Калле Райд. Райд будет единственным евродепутатом с предыдущим парламентским опытом в группе Eesti 200, так как Цахкна, самый известный политик, собирается стать министром.



От соцдемов в Рийгикогу пройдут Рейли Ранд, Эдуард Одинец и Прийт Ломп.

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