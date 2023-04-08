Неожиданный конец: проработавшая много лет строительная компания внезапно прекратила свою деятельность

У фирмы осталась с задолженность по налогам в сотни тысяч евро, и суд вынес несколько заочных решений по другим долгам. Порталу Ärigeenius известно, что в последнем проекте были споры по поводу качества строительства.

Принадлежащая строительной компании Тоомаса Кесккюла TK1, в первую очередь занимается строительством инфраструктуры. Помимо прочего, ей также принадлежали участки застройки Тиигрисилма, поселка недалеко от Тарту. Это была очень солидная компания, в которой работало более двух десятков человек, а в пиковые моменты число работников доходило до 60.

Бизнес явно шел хорошо. По состоянию на 2018 год годовой оборот TK1 составлял €3,9 млн. Компания не подала две последние годовые отчетности, но все равно закончила 2019 год с прибылью в размере €950 000. Несмотря на это, у компании накопился большой налоговый долг.

Деятельность компании TK1 неожиданно закончилась в конце прошлого года. К лету прошлого года число сотрудников сократилось до девяти человек, и теперь компания находится под управлением известного ликвидатора Рауля Пинди.

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