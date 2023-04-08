Часть больниц и скорая помощь получат полную защиту от отключения электроэнергии

Финансирование выделяется для того, чтобы обеспечить бесперебойное медицинское обслуживание населения в случае отключения электроэнергии. Это самая крупная единовременная государственная субсидия за всю историю работы над обеспечением стабильности системы здравоохранения. непрерывности здравоохранения.

По словам министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, сумма из внутренних резервов покроет все потребности в инвестициях, необходимых для обеспечения непрерывности электроснабжения. „В рамках антикризисных планов мы можем признать, что здравоохранение, конечно, выстоит, но пока что оно стоит, но на одной ноге. Субсидия в сумме до 13,2 миллиона евро позволит больницам и отделениям скорой помощи бесперебойно работать и функционировать в полную силу даже во время отключения электроэнергии“, - сказал министр Петерсон.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс пояснил, что субсидия будет распределяться на базе договоров о целевом финансировании, чтобы больницы и отделения скорой помощи провели необходимые закупки не позднее конца 2023 года. „Условием для получения субсидии является статус учреждения здравоохранения, оказывающего жизненно важные услуги, а также согласованные им с Департаментом здоровья потребности в инвестициях“, – добавил Вайкнеметс, поясняя основные критерии участия в программе целевого финансирования.

Руководитель Союза больниц Эстонии Урмас Суле считает, что выделение дополнительных средств для обеспечения стабильности оказания жизненно важных услуг в секторе здравоохранения – крайне необходимый и своевременный шаг. „Безусловно, нужно учесть сложность реализуемых проектов и найти способы, как можно продолжить подобную деятельность в ближайшие годы“, - сказал д-р Урмас Суле.